En Cartagena rescatan caballos que eran utilizados en carreras en plena calle

Un nuevo caso de maltrato animal causa indignación en Cartagena. A través de redes sociales se conoció el video de un grupo de jóvenes, en el barrio Chino, al nororiente de la ciudad, que utilizaban caballos para hacer carreras en plena vía pública.

El video muestra como en medio de esta especie de “piques”, uno de los animales termina en el suelo, visiblemente maltratado, mientras se escuchan las risas de los espectadores apostados en la calle.

Tras difundirse las imágenes, la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) y la Policía Ambiental realizaron un operativo para rescatar a los animales.

Durante el procedimiento cinco cabellos y un burro fueron aprehendidos, y están ahora en poder del Distrito.



“Este operativo se realizó gracias a una denuncia ciudadana y con el acompañamiento de la Policía Ambiental. Queremos recordarle a todos que aquí, en Cartagena, los animales se respetan. No vamos a permitir prácticas que impliquen maltrato, explotación o uso indebido de ningún ser vivo. Seguiremos actuando con firmeza, atendiendo cada denuncia y protegiendo a quienes no tienen voz”, señaló Adolfo Pérez, director de la Umata.

Los animales reciben atención veterinaria en un centro especializado para verificar su estado de salud y garantizar su protección.