En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Trump y Venezuela
Salario mínimo
Emergencia económica
Asamblea Constituyente

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / ¿Qué pasará con los trabajadores de coches con caballos en Cartagena? Las opciones que da Distrito

¿Qué pasará con los trabajadores de coches con caballos en Cartagena? Las opciones que da Distrito

De acuerdo con la presidenta de Corpoturismo, el decreto que regula esta transición empezó a regir desde este 29 de diciembre.

Publicidad

Publicidad

Publicidad