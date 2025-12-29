¿Qué pasará con los trabajadores de coches con caballos en Cartagena? Las opciones que da Distrito

Cartagena avanza en uno de los cambios más significativos en su oferta turística tradicional: la sustitución de los coches jalados por caballos por carrozas eléctricas en el Centro Histórico.

La medida, que ha generado debate durante años, empezó a materializarse con un plan piloto anunciado por el Distrito y que entra en operación desde finales de diciembre.

Así lo explicó en Mañanas Blu 10:30 Liliana Rodríguez, presidenta ejecutiva de Corpoturismo, quien señaló que se trata de un proceso que viene gestándose desde hace cerca de dos años y que hace parte del Plan de Desarrollo Cartagena Ciudad de Derechos 2024-2027, impulsado por la Alcaldía.

“A partir de mañana 30 de diciembre, cartageneros y turistas podrán empezar a disfrutar de una prueba piloto de estos coches eléctricos en recorridos estipulados por la Alcaldía dentro del centro histórico”, afirmó Rodríguez.



Solo coches eléctricos en la ciudad amurallada

De acuerdo con la presidenta de Corpoturismo, el decreto que regula esta transición empezó a regir desde el 29 de diciembre y establece que, dentro del Centro Histórico y la Ciudad Amurallada, únicamente podrán circular las carrozas eléctricas, las cuales son propiedad del Distrito de Cartagena.



Rodríguez aclaró que el proceso será progresivo y que la administración distrital ha venido dialogando con todos los actores involucrados en este servicio tradicional.

“No hay un único propietario. Está el dueño de la carroza, el propietario del equino y el conductor. Por cada coche estamos hablando de tres o cuatro personas”, explicó.



¿Qué pasará con los caballos?

Según indicó la funcionaria, el Distrito, a través de la UMATA, dispuso un programa para recibir a los equinos en adopción. El objetivo es garantizarles una vida digna y condiciones adecuadas, no solo en Cartagena sino también mediante un sistema de adopción a nivel nacional.

Este proceso hace parte de la apuesta de la ciudad por el bienestar animal y por un modelo de turismo sostenible, señaló Rodríguez durante la entrevista.



Las opciones laborales para los cocheros y propietarios

Uno de los principales interrogantes frente a esta transformación ha sido el futuro laboral de las personas que dependían de los coches de tracción animal.

Frente a esto, Rodríguez aseguró que el Distrito ha abierto múltiples espacios de diálogo y convocatorias públicas para integrar a estos trabajadores al nuevo modelo.

Entre las opciones que, según Corpoturismo, se han planteado para los actuales cocheros y propietarios están:



Vinculación al programa piloto de carrozas eléctricas como conductores.

Procesos de formación para operar este nuevo tipo de vehículos turísticos.

Obtención gratuita de la licencia de conducción para quienes no la tengan, a través del Distrito.

Contratación directa con el Distrito, según lo manifestado por el alcalde y la Dirección de Talento Humano.

Rodríguez explicó que las carrozas eléctricas cuentan con una autonomía aproximada de 10 kilómetros, tienen SOAT, pólizas, matrícula y cumplen con todos los requisitos técnicos y legales exigidos, gracias a una resolución trabajada junto al Ministerio de Transporte y el Viceministerio.

“El alcalde ha dispuesto equipos completos de secretarios recorriendo el centro histórico, hablando uno a uno con los cocheros, propietarios de carrozas y de equinos, para que se vinculen y se formen”, aseguró.