En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Desde el 29 de diciembre, Cartagena reemplaza carruajes de caballos por coches eléctricos

Desde el 29 de diciembre, Cartagena reemplaza carruajes de caballos por coches eléctricos

Solo los 62 vehículos eléctricos, que fueron adquirirlos por el Distrito para el proceso de sustitución, podrán operar a partir de este lunes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad