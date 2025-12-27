Desde el 29 de diciembre, Cartagena reemplaza carruajes de caballos por coches eléctricos

Oficialmente los coches de tracción animal en el centro histórico de Cartagena tienen los días contados. A través del Decreto 2296 de 2025, la Alcaldía de Cartagena prohibió la circulación de carrozas de tracción animal en el Centro Histórico a partir de este 29 de diciembre, y de esta forma pone fin a una pratica que durante años ha generado controversias por las múltiples denuncias de maltrato y las largas jornadas a las que son expuestos los caballos.

Asimismo, el Distrito oficializó este lunes 29 de diciembre como la fecha en la que empezarán a circular los coches eléctricos que remplazarán definitivamente los tradicionales coches halados por caballos.

El jefe de la oficina jurídica de la Alcaldía de Cartagena, Milton Pereira, señaló que este decreto además busca evitar el monopolio de privados en este proceso de transición.

“Esta normativa no solo marca el inicio oficial de la era de la movilidad sostenible en el Centro Histórico, sino que la ciudad reafirma su compromiso con la protección animal, a través de un modelo contrario al suplicio que, por años, padecieron nuestros caballos, estableciendo un marco legal robusto para impedir el avance de monopolios privados y garantizar que la transición beneficie a los actores tradicionales del sector”.



El funcionario además explicó que que el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) será el encargado de regular las rutas y horarios de los coches que aún operen fuera del perímetro amurallado.

“Se prohibió la circulación de vehículos de tracción animal, es decir de las carrozas de tracción animal en el centro histórico, correspondiéndole a las autoridades de tránsito definir otras zonas turísticas para efectos de la operación de este tipo de vehículos. El alcalde mayor de Cartagena el 29 de diciembre tiene los mecanismos para que puedan andar los coches de carrozas eléctricas en nuestro centro histórico”, sostuvo.



“No se permitirán coches piratas”: Distrito

En días pasados el alcalde Dumek Turbay anunció que el tope máximo de coches eléctricos que podrán operar en el centro histórico es de 62, y que este es el mismo número de vehículos que fue adquirido por el Distrito para el proceso de su sustitución animal.

De acuerdo con el Decreto 2258, este número además corresponde exactamente al número de coches tradicionales censados y registrados en la ciudad.

Sobre quiénes serán los encargados de manejar los coches eléctricos, la Alcaldía indicó que “los actuales cocheros, tras un proceso de concertación y capacitación, accederán al uso y goce de estas carrozas a través de un ‘instrumento económico territorial’. No obstante, la ley es clara: los beneficiarios no podrán vender, ceder, alquilar ni gravar estas carrozas”.

Estos nuevos coches, que mantienen el color y prototipo de los tradicionales al estilo colonial, son impulsados por un banco de baterías, cuentan con asientos traseros hasta para 6 personas, sistemas de registro y monitoreo, y hasta una radio con una pantalla de 9 pulgadas.

A su vez, ha detallado el Distrito, el sistema integra una estación de intercambio de baterías con carga fotovoltaica (solar) de 150 kWp que asegura que la operación sea carbono neutro. Cada unidad cuenta con GPS para monitorear en tiempo real que se cumplan las rutas y horarios establecidos; al tiempo que se habilitará un motocarro-taller eléctrico exclusivo para atender cualquier eventualidad técnica en las calles del Centro Histórico.

Las carrozas estarán equipadas con terminales POS para facturación electrónica.