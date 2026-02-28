En video: este es el momento exacto de los ataques contra Irán a manos de Israel y EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que el país norteamericano inició ataques “de gran envergadura” contra Irán, con la misión de destruir la industria de misiles y la Marina de la república islámica.

En un mensaje en video, el mandatario afirmó que el objetivo es “reducir a nada” la marina iraní y eliminar las amenazas inminentes que, según Trump, son causadas por Irán.

“Vamos a destruir sus misiles. Vamos a reducir a la nada su Marina”, dijo el mandatario, quien vestía una gorra blanca con las siglas USA y hablaba detrás de un atril con el sello presidencial estadounidense.

Por su parte, de acuerdo con lo revelado por EFE, el Ejército de Israel preparó durante “muchas semanas” la operación contra Irán, que, según advirtieron, durará el tiempo “necesario”, conforme a lo señalado por las fuerzas armadas en una comparecencia ante la prensa.



“Es una operación que se ha estado planeando durante muchas semanas. Se basa en la cooperación y los mecanismos que se han desarrollado y utilizado en los últimos dos años y medio”, aseveró.

El alto mando militar no se pronunció sobre si el líder supremo iraní, Ali Jamenei, era uno de los objetivos de los ataques lanzados, pero afirmó que por ahora los blancos son de “alto nivel, personas implicadas en el plan para destruir a Israel”.



Así fueron los ataques contra Irán

En las imágenes publicadas por Fox News se observa el momento de los bombardeos contra Irán, así como las explosiones y columnas de humo provocadas por los ataques.

De acuerdo con el medio internacional, la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos incrementa la ya compleja situación militar en Medio Oriente.

BREAKING: United States and Israel have attacked Iran. pic.twitter.com/c634Q1U4c2 — Fox News (@FoxNews) February 28, 2026

Trump afirma que llegará la “libertad” a Irán

En un mensaje directo, el presidente de Estados Unidos aseguró que “la hora de su libertad está al alcance de la mano”.

“Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será suyo, para que lo tomen. Esta será probablemente su única oportunidad en generaciones”, añadió.

Además, recomendó que por el momento “permanezcan a resguardo. No salgan de sus casas. Es muy peligroso salir. Van a caer bombas por todas partes”.

Trump envió también un mensaje claro e invitó a deponer las armas si lo que buscan es “inmunidad”. De lo contrario, aseguró que deberán afrontar una “muerte segura”.

Así mismo, afirmó que Teherán habría rechazado “todas las oportunidades” de renunciar a la bomba atómica, intentaba reconstruir el programa nuclear y tenía planes de “desarrollar misiles de largo alcance”, los cuales serían susceptibles de alcanzar territorio estadounidense.