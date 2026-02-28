Colombia mantiene eliminación del sarampión, pero alerta por casos importados

Colombia lleva más de seis años sin circulación autóctona de sarampión, el país encendió las alertas sanitarias tras la confirmación de tres casos importados. La directora del Instituto Nacional de Salud Diana Pava, explicó que la situación no implica un brote interno, pero sí obliga a reforzar la prevención, especialmente entre viajeros.

"Nosotros tenemos hace más de 6 años una eliminación sostenida de sarampión, rube y síndrome de rube congénita, si nosotros bajamos la guardia en vacunación... podemos tener muchos riesgos en salud pública", señaló.

Según la funcionaria, el aumento de casos en países como México, Estados Unidos y Canadá se relaciona con la disminución en coberturas de inmunización. La alerta epidemiológica fue emitida por la Organización Panamericana de la Salud para toda la región.

El sarampión, advirtió, es altamente contagioso y puede iniciar con síntomas similares a una gripa: congestión nasal, fiebre, dolor de garganta y malestar general, seguidos de un brote rojizo en la piel que comienza en el rostro y se extiende al cuerpo.



"Y si yo tengo esos síntomas y acabé de llegar de alguno de esos países, pues debo consultar y avisar inmediatamente para que entre todos estemos muy atentos de esa vigilancia que se debe realizar", recalcó.

Sarampión. Foto: AFP.

Colombia cuenta con más de 3.000 puntos de vacunación gratuitos. El esquema regular incluye dosis al año y a los 18 meses, pero se recomienda refuerzo a viajeros entre 11 y 59 años sin soporte de vacunación, personal de salud y trabajadores de turismo o transporte.

Además, las autoridades pidieron retomar medidas básicas aprendidas en pandemia: uso de tapabocas si hay síntomas respiratorios, lavado frecuente de manos y aislamiento ante sospecha de contagio.

Sobre los tres casos confirmados, el INS informó que los pacientes permanecen estables y bajo seguimiento médico.

El mensaje de las autoridades es claro: mantener los esquemas al día puede evitar complicaciones graves y frenar el riesgo de reintroducción del virus en el país.

Escuche la entrevista completa aquí: