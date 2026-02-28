En vivo
Salud

Colombia mantiene eliminación del sarampión, pero alerta por casos importados

Colombia mantiene eliminación del sarampión, pero alerta por casos importados

Autoridades de salud insisten en la vacunación y el refuerzo para viajeros, tras contagios detectados en personas que llegaron desde México.

