Así son los coches eléctricos que circularán por las calles de Cartagena

Cartagena está a pocos días de decirle adiós a una de las postales más recurrentes en el Centro Histórico: los paseos en coches impulsados por caballos.

El alcalde Dumek Turbay anunció que ya están listos y ensamblados en la ciudad, 24 de los 62 coches eléctricos, que reemplazarán definitivamente los coches de tracción animal.

Estos nuevos coches, que mantienen el color y prototipo de los tradicionales al estilo colonial, son impulsados por un banco de baterías, cuentan con asientos traseros hasta para 6 personas, sistemas de registro y monitoreo, y hasta una radio con una pantalla de 9 pulgadas.

“Esto que por años reclamó la ciudad y el país hoy es una realidad. Ha sido un proceso complejo, pero hemos podido construirlo junto a Corpoturismo y a todos los involucrados. Este proyecto no solo garantiza bienestar animal, sino que nos permite despedir el 2025 sin un solo caballo más usado como tracción en Cartagena. Estamos entregando un sistema moderno, seguro y amigable con el medio ambiente”, señaló el alcalde.



La presidenta de la Corporación de Turismo, Liliana Rodríguez, explicó a su vez que los coches eléctricos cumplen con toda la normatividad del Ministerio de Transporte.

“Tienen sistema de geolocalización, funcionamiento con energía eléctrica y todos los elementos necesarios para prestar un servicio confiable. Queremos que los cartageneros y visitantes tengan la tranquilidad de que solo rodarán coches seguros y autorizados”, describió.

Entretanto, en medio de la polémica por la circulación en la ciudad de tres coches turísticos de un privado, el alcalde Turbay emitió un decreto que señala que sólo podrán operar en Cartagena las carrozas eléctricas formalmente adoptadas, registradas y autorizadas por el Distrito.

“Esto, para evitar que terceros privados compren, fabriquen y pongan a circular carruajes eléctricos ilegales: uno de los acuerdos con los actuales cocheros en la concertación para que la transición hacia la movilidad eléctrica se diera sin contratiempos”, indicó la Alcaldía.

El decreto 2258 del 1 de diciembre de 2025 fija en 62 el número máximo de carrozas eléctricas autorizadas para prestar servicio turístico en Cartagena, que es la cifra equivalente a los coches tradicionales actualmente registrados por el Distrito.

El documento también establece que el total de vehículos permitidos en el Centro Histórico no podrá superar ese mismo límite, de acuerdo a un estudio técnico sobre la capacidad de carga de este sector.

