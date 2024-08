Dumek Turbay no fue invitado a recibir a los duques Sussex en Cartagena: “He sido zafado”

Este sábado, 17 de agosto, se espera el arribo a la ciudad de Cartagena de los duques de Sussex, el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, por lo que hay gran expectativa sobre cuál es la agenda que llevarán a cabo durante su paso por La Heroica.

En medio de todo el revuelo que ha generado esta importante visita a la capital de Bolívar, el alcalde de Dumek Turbay reveló que no fue invitado a acompañar ninguno de los eventos protocolarios que desarrollarán los integrantes de la Corona Británica en suelo cartagenero.

De acuerdo al alcalde Turbay, literalmente fue “zafado” de cualquier evento: “Yo creo que en este tema hay amores y desamores, como la canción (…) No he sido invitado, pero voy a estar muy pendiente, y estamos tratando que la ciudad esté limpia, linda, que todo esté en orden, como lo hemos venido haciendo desde el primer día, para que la impresión de esa honorable visita sea la mejor de la ciudad”, dijo.

Sobre los motivos por los cuales no fue invitado a los eventos protocolarios, señaló que cree que “no está en el corazón” de la Vicepresidenta Francia Márquez.

"La Vicepresidenta, la doctora Francia Márquez no me invitó a ninguno de los actos, así que yo veré por televisión la llegada de esos personajes ilustres a la ciudad (…) Creo que no estoy en el corazón de la Vicepresidenta (…) Ellos van a estar en Lo Boquilla, lo que tengo entendido es que van a visitar algunas de las fundaciones, organizaciones que trabajan allá, pero estarán en la ciudad, y voy a buscar la manera de mandarle mi detalle como a todos los huéspedes ilustres que llegan a la ciudad”, detalló el alcalde, al tiempo que explicó que a través de la Cancillería buscará hacerle llegar a los duques los obsequios que entrega la Alcaldía a todos los huéspedes ilustres, que son una escultura de una palenquera, un ron cartagenero y unos dulces típicos.

El alcalde también confesó que se quedó con la guayabera lista para asistir a los eventos, en los que aprovecharía la oportunidad para presentar a los duques algunas iniciativas en favor de la ciudad: “Una guayabera que la diseñadora Ketty Tinoco me hizo, una guayabera color mamón, esa guayabera no la podré usar, la usaré en otro momento”, relató jocosamente refiriéndose al tema.