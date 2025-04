Juan Pablo Estrada: “Lo de Guillermo Alfonso Jaramillo es terrible”

En Sala de Presa Blu, el abogado de la Universidad Externado de Colombia, Juan Pablo Estrada, se refirió a la denuncia de la presunta participación de la esposa del ministro de Salud , Beatiz Gómez Consuegra, en contratación irregular.

“Lo de Guillermo Alfonso Jaramillo es terrible, es el más maduro y el más trajinado del gabinete y entre el amor y un fanatismo ciego terminó siendo un obsecuente subalterno de Petro que hace lo que le digan, como le digan y ahora además imagínese, la mujer es la más poderosa del sector, eso francamente si aquí no actúa la Procuraduría General de la Nación de manera inmediata y la Fiscalía General de la Nación, apague y vámonos”, indicó Juan Pablo.

Donde señaló que la mujer estaría usurpando funciones, y está determinando comisiones de delitos. Además, mencionó el evento donde la mujer pide a alguien que firme un contrato, violando el principio de planeación que es un rector de la contratación estatal, y violar un delito da lugar al principio de celebración de contratos sin el lleno de requisitos, según argumenta Estrada.

¿Cómo pinta la reforma a la salud?

El abogado se refirió a este tema, que sigue siendo controversial, donde mencionó las equivocaciones que se pueden estar dando al interior del Congreso .

Publicidad

“Yo siento que el Congreso también se equivoca, el Gobierno es desastroso, pero el Gobierno deja mucho que desear. Yo siento que el Gobierno no quiso concertar y lo que le corresponde a la oposición es dejar las constancias”, indicó Estrada.

También señaló que la reforma a la salud volverá a tener dificultades y que eso volverá a legitimar al presidente Gustavo Petro su estrategia de gobernar.

“Petro ya sabe que no puedo, que no hay ni un solo resultado para mostrar, no hay paz total, no hay ninguna legitimidad. Petro a estas alturas dobla el Gobierno de Iván Duque en pago de pauta publicitaria”, señaló Juan Pablo Estrada.

Escuhe entrevista completa: