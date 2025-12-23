En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Fenalco alerta posible retaliación contra los gremios en decreto de emergencia económica

Fenalco alerta posible retaliación contra los gremios en decreto de emergencia económica

Fenalco expresó su preocupación por la declaratoria de emergencia económica anunciada por el Gobierno Nacional, advirtiendo que convertiría a los gremios en sujetos pasivos del impuesto al patrimonio.

Publicidad

Publicidad

Publicidad