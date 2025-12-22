En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bloqueos en Bogotá
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Gobierno Petro declara estado de emergencia económica: este es el decreto

Gobierno Petro declara estado de emergencia económica: este es el decreto

Con esta declaratoria, el presidente Petro podrá dictar decretos sin pasar inicialmente por el Congreso, orientados exclusivamente a solucionar esta crisis.

El presidente Gustavo Petro junto a billetes colombianos.
Las razones del Gobierno Petro para declarar el estado de emergencia económica
Foto: Presidencia - Blu Radio.
Por: Fredy Leonardo Daza
|
Actualizado: 22 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad