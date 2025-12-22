En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bloqueos en Bogotá
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Restrepo cuestiona emergencia económica del Gobierno Petro: "Crónica de una muerte anunciada"

Restrepo cuestiona emergencia económica del Gobierno Petro: "Crónica de una muerte anunciada"

Para el exministro, la situación actual no es inesperada, sino el resultado de una mala planeación. Además, señaló que la emergencia económica solo puede decretarse cuando existe un hecho excepcional.

Publicidad

Publicidad

Publicidad