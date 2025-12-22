Restrepo cuestiona emergencia económica del Gobierno Petro: "Crónica de una muerte anunciada"

El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo lanzó fuertes críticas a la eventual declaratoria de una emergencia económica por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro, tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso.

En entrevista con Recap Blu, Restrepo puso en duda la constitucionalidad de un decreto que buscaría imponer impuestos para cubrir el déficit del Presupuesto General de la Nación, y advirtió que se estaría utilizando un instrumento excepcional con fines políticos.

Según el exfuncionario, la emergencia económica solo puede decretarse cuando existe un hecho sobreviniente, excepcional y con una afectación significativa a la economía, condiciones que —a su juicio— no se cumplen en este caso. Restrepo explicó que el Gobierno pretende recaudar menos del 3 % del presupuesto nacional, un monto que no representa una amenaza grave para la estabilidad económica y que, además, era plenamente conocido desde el inicio de la planeación fiscal.

"Estamos hablando de que el Gobierno pretende recaudar menos del 3 % del presupuesto, por lo tanto, no es una afectación significativa. Y, por el otro lado, no es un hecho sobreviniente y excepcional porque el propio Gobierno conocía y sabía que el presupuesto estaba desfinanciado en más de 45 billones”, afirmó.



"Crónica de una muerte anunciada"

Para Restrepo, la situación actual no es inesperada, sino el resultado de una mala planeación. Recordó que inicialmente el propio Ejecutivo habló de una desfinanciación manejable, incluso reduciéndola durante el debate legislativo. En ese sentido, cuestionó que ahora se presente el panorama como una crisis de grandes proporciones, cuando —según dijo— el ajuste pudo hacerse mediante recortes de gasto, una herramienta ordinaria de cualquier Gobierno.



"Esta es una crónica de una muerte anunciada, porque el Gobierno primero presentó un presupuesto, según el Gobierno, desfinanciado en 1.6 billones. Ese no es una desfinanciación significativa. Cualquier Gobierno sabe que menos del 3 % del presupuesto nacional se puede recortar facilísimo", añadió.

El exministro fue más allá al advertir que la declaratoria de emergencia podría convertirse en un “hecho político” de cara al calendario electoral, especialmente si la Corte Constitucional termina declarando la inexequibilidad del decreto.

“Es muy peligroso que un Gobierno utilice la economía con un interés político”, alertó, al tiempo que insistió en que no se puede “manosear” un instrumento constitucional tan serio para corregir errores de gestión fiscal.

Publicidad

Finalmente, Restrepo advirtió sobre los costos económicos que ya se están pagando por la incertidumbre generada. Señaló el aumento del riesgo país, la rebaja en la calificación de la deuda soberana por parte de las tres calificadoras internacionales y el encarecimiento del servicio de la deuda pública, cuyos intereses —dijo— hoy son 50 % más altos que en 2022. A su juicio, este escenario reduce el espacio para la inversión social y afecta la confianza de los inversionistas, por lo que llamó al Gobierno a construir consensos y cerrar su mandato con señales claras de prudencia fiscal y estabilidad macroeconómica.