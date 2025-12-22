Mientras Gobierno anuncia emergencia económica, Contraloría pide ajustarse el cinturón

Mientras el país espera que el gobierno nacional publique los decretos de emergencia económica, luego de la caída de la reforma tributaria en el Congreso de la República, con la que pretendía recaudar 16 billones de pesos, la Contraloría le pide al gobierno nacional centrar sus objetivos en cumplir con la la ejecución presupuestal para 2026 con estrategia “responsable, austera y equilibrada”.

A través de un comunicado, el ente de control aseguró que al Ministerio de Hacienda solo le resta el camino del recorte del gasto para el próximo año y recordó que el Congreso aprobó el presupuesto del próximo año con un claro desequilibrio entre fuentes y usos.

“Para el ente de control es fundamental que los recortes presupuestales se realicen con un enfoque que asegure la continuidad de los servicios públicos esenciales, evitando un aumento del déficit que ponga en riesgo la estabilidad económica del país y la sostenibilidad de las finanzas públicas evitando generar desequilibrios fiscales a largo plazo”. dice el documento.

La Contraloría también llamó la atención en lo que denominó como “una marcada rigidez” frente a gastos de personal, pensiones y transferencias, particularmente las del Sistema General de Participaciones.



Desaparecerá trámite obligatorio Foto: Pexels, referencia

En este sentido, consideró que luego de una evaluación, el Ministerio de Hacienda podría identificar ajustes en gastos como contratación, viáticos y otros componentes operativos. “En el caso de la inversión, aunque es el rubro con mayor flexibilidad, también presenta restricciones, especialmente en proyectos con vigencias futuras comprometidas. En este espacio, el Gobierno deberá priorizar iniciativas con alto impacto macro-regional y que mejoren la estabilidad económica y la transformación productiva del país”

Insistió en que el Gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda debe mejorar la eficiencia en la ejecución presupuestal, superando los niveles observados en años recientes.

Publicidad

“En 2024, del total del presupuesto solo se obligó el 83,1 %, y en el caso de inversión el porcentaje fue apenas del 57%. En la presente vigencia (2025), al corte del 15 de diciembre, se presenta una ejecución del 79,9 %, sin embargo, preocupa especialmente el rubro de inversión con apenas el 52,8 % obligado, faltando quince días para finalizar el año”, señaló el organismo de control.

También le pidió a la Dian, acelerar su proceso de modernización institucional y fortalecer las estrategias contra la evasión y la elusión, con el fin de aumentar el recaudo tributario efectivo.