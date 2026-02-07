Atacan con explosivos al batallón de Ocaña, Norte de Santander

Un nuevo atentado con explosivos fue perpetrado la noche del viernes contra las instalaciones del Batallón Santander del Ejército Nacional, en el municipio de Ocaña, Norte de Santander.

De acuerdo con información preliminar, el ataque habría sido ejecutado con una volqueta cargada con artefactos explosivos y rampas de lanzamiento, localizada posteriormente en la vía que conduce al corregimiento de La Ermita, a unos 1.200 metros de la guarnición militar.

Así quedaron parte de las instalaciones del batallón tras el ataque

Las primeras versiones indican que al menos cuatro personas resultaron heridas, entre ellas un uniformado del Ejército Nacional, quienes fueron trasladados al hospital Emiro Quintero Cañizares para recibir atención médica. Asimismo, se reportan graves daños materiales en las instalaciones militares y afectaciones en el servicio de energía eléctrica en distintos sectores del municipio.

Unidades especiales del Ejército y la Policía adelantan la verificación del área, dado que en el lugar del ataque se habrían encontrado varios explosivos sin detonar. La situación mantiene en alerta a las autoridades locales, mientras se investiga la autoría del atentado.



Atacaron con explosivos el Batallón Santander de Ocaña. Hay varios heridos. Autoridades están en el lugar. pic.twitter.com/Lg5Ybgqy5i — A Ocaña decile si (@aOCANAdecileSI) February 7, 2026

Esta es una noticia en desarrollo.

