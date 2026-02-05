En vivo
Nación  / ELN secuestra a personal médico tras bombardeo militar en Norte de Santander

ELN secuestra a personal médico tras bombardeo militar en Norte de Santander

El personal médico del corregimiento de San Pablo, en Norte de Santander, fue secuestrado por integrantes del ELN para atender a guerrilleros heridos tras un bombardeo.

