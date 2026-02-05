Dos hombres fueron inadmitidos en aeropuerto de Rionegro por riesgo de turismo sexual

Migración Colombia confirmó que recientemente dos ciudadanos extranjeros fueron inadmitidos en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro. Según la información entregada por las autoridades, los hombres pretendían llegar a Medellín con fines de turismo sexual.

Hay que mencionar que durante los primeros días de 2026 a varios extranjeros se les ha prohibido el ingreso al departamento de Antioquia por diferentes alertas de abuso a menores de edad. Uno de los casos ocurrió hace unas semanas cuando una mujer estadounidense pretendía ingresar al país y tenía señalamientos por pedofilia.

Además, hay que destacar el último caso, reportado hace apenas unas horas y en donde un extranjero dio indicios de turismo con fines de explotación sexual en Medellín. El caso se detectó en una entrevista migratoria, por lo que se inició el debido proceso de inspección.

Al ser sometido a varias preguntas, las autoridades habrían detectado algunas inconsistencias que llevaron a que se le revisara el equipaje, encontrándose una cantidad desproporcionada de preservativos, pero al consultado el hombre insistió que iba a visitar unas amigas.



Mencionaron desde Migración Colombia que durante 2026, en el departamento de Antioquia ya se han inadmitido a 49 personas, por diferentes causales, 6 de ellas, por riesgo de explotación sexual.