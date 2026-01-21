En vivo
Blu Radio  / Nación  / Migración Colombia negó el ingreso a una estadounidense por alerta relacionada con abuso

Migración Colombia negó el ingreso a una estadounidense por alerta relacionada con abuso

La mujer intentaba ingresar al país a través del Aeropuerto Internacional José María Córdoba, en Rionegro, Antioquia, y contaba con reportes internacionales que la involucran con presuntos casos de pedofilia.

Foto: Migración Colombia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de ene, 2026

