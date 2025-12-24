En vivo
Sanción a oficial de Migración Colombia por facilitar tráfico de migrantes

La Procuraduría destituyó e inhabilitó por más de 17 años a un funcionario de Migración Colombia que habría facilitado la salida ilegal de migrantes ecuatorianos usando sellos oficiales y documentos falsos.

