Sanción a oficial de Migración Colombia por facilitar tráfico de migrantes

La Procuraduría General de la Nación sancionó al oficial de Migración Colombia, Didier Orlando Palacios Pinilla, con destitución e inhabilidad general por 17 años y seis meses, por facilitar y colaborar con el tráfico de migrantes.

Según el ente de control, el funcionario utilizó de manera indebida sellos oficiales y documentación pública para permitir la salida irregular de ciudadanos ecuatorianos que tenían como destino Panamá y Estados Unidos. Los hechos ocurrieron entre marzo y noviembre de 2023.

Oficial de Migración Colombia Foto: AFP

Palacios Pinilla estaba adscrito a la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, Regional Antioquia, y cumplía funciones en el Puesto de Control Migratorio Marítimo, desde donde habría facilitado en repetidas ocasiones el tránsito ilegal de estas personas.

Para la Procuraduría, el comportamiento del funcionario no solo vulneró los controles migratorios del país, sino que afectó directamente los fines esenciales del Estado, por lo que calificó los hechos como una falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo.