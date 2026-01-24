Migración Colombia niega ingreso a mujer vinculada a red de explotación sexual

Migración Colombia negó el ingreso al país a una mujer de nacionalidad costarricense que llegó a Colombia por medio del Aeropuerto Internacional El Dorado, en un vuelo procedente de San José, capital de Costa Rica, tras detectar que representaba una grave amenaza para la seguridad nacional y para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con información de investigación e intercambio internacional, la mujer tiene dos procesos penales abiertos en Costa Rica por los delitos de enriquecimiento ilícito y agresión con armas. Además, registra antecedentes relacionados con el reclutamiento de mujeres, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual. Las autoridades establecieron que realizaba constantes viajes internacionales con el objetivo de captar víctimas, no para explotarlas en su país de origen, sino en el exterior.

Según explicó la subdirectora de Control Migratorio, Juliana Rodríguez, los análisis adelantados por oficiales de Migración Colombia permitieron concluir que su ingreso al país constituía una amenaza grave para la convivencia ciudadana y, especialmente, para la garantía de los derechos de la niñez.

Por su parte, la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, afirmó que la entidad mantiene una posición firme frente a la trata de personas y reiteró que Colombia no será plataforma, refugio ni tránsito de redes criminales que vulneren la dignidad humana.



Finalmente, la mujer fue inadmitida por razones de soberanía y seguridad nacional y no logró ingresar al país. La entidad reiteró que no existe margen de tolerancia frente al uso de la migración para cometer delitos y ratificó su compromiso con la protección de la niñez, los derechos humanos y la seguridad nacional.