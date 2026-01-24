En vivo
Migración Colombia niega ingreso a mujer vinculada a red de explotación sexual

Migración Colombia niega ingreso a mujer vinculada a red de explotación sexual

En medio de controles migratorios, Migración Colombia logro detener e identificar a una ciudadana que tenía 2 procesos judiciales más abiertos.

