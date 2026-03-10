En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
José Manuel Restrepo
Aída Quilcué
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / El Festival Internacional de Artes Vivas realizará funciones en varias ciudades del país

El Festival Internacional de Artes Vivas realizará funciones en varias ciudades del país

Varias obras del festival se presentarán en 15 escenarios de la Red de Teatros Públicos y Patrimoniales, y la programación no se concentrará únicamente en Bogotá.

Publicidad

Publicidad

Publicidad