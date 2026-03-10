El Festival Internacional de Artes Vivas realizará funciones en varias ciudades del país

El Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV) Bogotá 2026, que se realizará del 27 de marzo al 5 de abril, tendrá una programación que no se limitará únicamente a la capital. Parte de sus actividades y presentaciones también llegará a diferentes ciudades del país, como parte de una estrategia de circulación cultural impulsada por el Ministerio de las Culturas.

Según información del Ministerio, algunas obras del festival se presentarán en 15 escenarios de la Red de Teatros Públicos y Patrimoniales, ubicados en ciudades como Bucaramanga, Santa Marta, Cartagena, Riohacha, Cali, Pereira, Barranquilla, Funza, Cajicá, Villavicencio, Quibdó, San Andrés y Mosquera.

La programación del festival incluye varias obras nacionales e internacionales de teatro, danza, circo sin animales y performance. Dentro de la oferta internacional, cuatro producciones provenientes de Irlanda, China, Nueva Zelanda y Ruanda también harán parte de una gira por varios de estos escenarios regionales.

Durante la presentación del festival, la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani Fonrodona, señaló que esta edición tendrá como región invitada al Caribe colombiano, con muestras culturales y tradiciones de ese territorio.



“Vamos entonces a tener a nuestra región invitada, el Caribe colombiano. Decidimos traernos a los festivales y a los carnavales del Caribe: vamos a tener a las farotas de Talaigua, al Son de Negros de Mahates, en Bolívar, y a Ovejas, Sucre, con los gaiteros también de San Jacinto, una amalgama de celebraciones que van a estar acá en Bogotá”, afirmó la ministra.

Kadamani también explicó que parte de la programación internacional se presentará en diferentes regiones del país.

“Además, vamos también a llevar obras internacionales a nuestra red de teatros públicos y patrimoniales. Cuatro obras internacionales de Irlanda, China, Nueva Zelanda y Ruanda van a estar circulando y girando por todo el país, desde San Andrés, en el Midnight Dream y los espacios públicos, hasta Villavicencio”, dijo.

De acuerdo con el Ministerio de las Culturas, el FIAV contará con una inversión cercana a los 465 millones de pesos, destinada a apoyar la creación y circulación de las artes escénicas.

Las obras circularán en la Red de Teatros Públicos y Patrimoniales del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, con presentaciones en los siguientes escenarios:

