José Manuel Restrepo
Aída Quilcué
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo

Tragedia en Toluviejo, Sucre: encuentran el cuerpo de niña de 7 años dentro de un arroyo

Tragedia en Toluviejo, Sucre: encuentran el cuerpo de niña de 7 años dentro de un arroyo

Salomé Martínez estaba jugando en casa de una vecina, sin embargo, salió hacia su casa a buscar unos juguetes, pero desde entonces se le perdió el rastro hasta que su cuerpo apareció en un arroyo.

