Tragedia en Toluviejo, Sucre: encuentran el cuerpo de niña de 7 años dentro de un arroyo

En Toluviejo, Sucre, las autoridades investigan la muerte de una niña de 7 años que fue encontrada muerta tras permanecer desaparecida varias horas. Su cuerpo fue hallado dentro de un arroyo y se espera que Medicina Legal establezca la causa de la muerte.

Salomé Martínez Arrieta se encontraba jugando en casa de una vecina, sin embargo, salió hacia su casa a buscar unos juguetes, pero desde entonces se le perdió el rastro hasta que su cuerpo apareció entre el lodo de un arroyo que atraviesa el barrio Los Olivos y el sector La Vieja, del corregimiento de Varsovia.

El coronel Freddy Alonso Triana, comandante de la Policía de Sucre, indicó que la niña tiene signos de ahogamiento, sin embargo, será Medicina Legal la que determine la causa de su muerte, pues no se descarta un homicidio.

Aunque la Policía no ha entregado detalles sobre el caso, en el municipio se habla de que la niña, al parecer, fue vista caminando al lado de un hombre y luego no se supo más de su paradero hasta que la encontraron sin vida.



La gobernadora pidió a las autoridades, con celeridad y prioridad, una investigación rigurosa que permita esclarecer todos los hechos que rodean este caso.

