Reportan hallazgo sin vida de hombre que fue arrastrado por un arroyo en Soledad, Atlántico

Como Marlon Pérez Álvarez, de 27 años, fue identificado el hombre que falleció por inmersión en las últimas horas, luego de ser arrastrado por la fuerte corriente del arroyo Platanal en el barrio Ciudadela Metropolitana, en el municipio de Soledad, Atlántico.

El cadáver fue avistado por el equipo de búsqueda y rescate municipal, en coordinación con la Defensiva Civil y demás autoridades, a la altura del barrio Cabica, por lo que hablamos de la segunda muerte de este tipo en el mes de octubre, no olvidando el caso del joven de 15 años arrastrado por el mismo arroyo, Albeds Jesús Revilla.

“La Alcaldía de Soledad lamenta informar que, a la altura de Cabica, fue encontrado el cadáver de Marlon Pérez Álvarez de 27 años de edad y residente en el barrio Villa Rosa, quien falleció por inmersión, luego de haber caído en el arroyo Platanal a la altura de la Ciudadela Metropolitana”, escribió la administración municipal en un comunicado.

Desde la Alcaldía de Soledad insisten en un llamado a la comunidad para que tomen medidas de autocuidado mientras llueve y eviten tragedias como esta.



“El cuerpo de Marlon Pérez, fue localizado por el equipo de búsqueda y rescate del comité local de prevención y atención de riesgos y desastres y constituye la segunda lamentable víctima de la temporada invernal en menos de 72 horas, lo cual genera la necesidad de reiterar, una vez más, el llamado oficial a la preservación de las medidas de autocuidado para minimizar, y en lo posible evitar, tragedias de este tipo que enlutan a familias soledeñas”, agregan.

Asimismo, en estos momentos se tala un árbol de gran magnitud que cayó sobre cinco viviendas en el barrio Pumarejo y las autoridades brindan ayudas humanitarias a otras siete casas que resultaron destechadas por los fuertes vientos.

“Vale recordar que la comunidad debe estar atenta y en plena conciencia que la segunda temporada invernal del año apenas se está iniciando y que los riesgos por inundaciones persistirán dadas las condiciones habitacionales que datan de décadas, sobre cauces de arroyos y a pocos metros de zonas de influencia de sus corrientes, lo que genera las reincidentes emergencias que ha venido atendiendo humanitariamente la Alcaldía de Soledad, en espera de aliviar los efectos sociales que se generan por este tipo de situaciones”, finaliza la misiva.