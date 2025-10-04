Muere persona tras una riña en corralejas de Sabanalarga, Atlántico: sospechoso es menor de edad

En el municipio de Sabanalarga, Atlántico, se siguen sumando lesionados en medio de la tradicional festividad de toros que se lleva a cabo en esta población y donde hubo una tragedia en las últimas horas debido a una pelea que se presentó en plena corraleja, acabando con la vida de un hombre de 33 años que aún no ha sido identificado.

De acuerdo con las autoridades, la víctima fatal se encontró con un adolescente con el que había sostenido diferencias en otro municipio del Atlántico y, sin importar que se desarrollaba la cita, usaron armas cortopunzantes para herirse entre sí.

La noticia fue confirmada por Jesús Manuel Estrada Muñoz, coordinador operativo de la Defensa Civil de Sabanalarga, uno de los representantes que ha seguido de cerca estas corralejas.

“Dentro del lugar se presentó una pelea y fueron utilizadas armas blancas, con las cuales se causaron heridas de gravedad ambas personas. Ellos fueron remitidos a centros asistenciales y pasado un tiempo me fue reportada la muerte de uno“, declaró a Blu Radio.



La Policía informó que el menor de 16 años involucrado será aprehendido y judicializado por el delito de homicidio por la autoridad competente.

Cinta de Policía Foto: Referencia AFP

Del mismo modo, seguirá instalado el Puesto de Mando Unificado designado para esta celebración, dentro del cual ya se reportó que se han registrado cerca de 34 personas heridas solo sumando los tres primeros días de corralejas. Se espera que el evento se extienda hasta el próximo 6 de octubre.

Para autoridades no deja de ser preocupante el hecho de que a pesar de que existen vallas y restricciones para evitar el ingreso de personas no capacitadas al ruedo, persiste la imprudencia de los asistentes, que, en algunos casos, bajo los efectos del alcohol, terminan siendo atacados por los todos.

Entre los heridos no solo hay personas cornadas, sino otros que han recibido golpes de caballos e incluso por piedras que son lanzadas desde las gradas.