Corralejas en Sabanalarga, Atlántico, dejan 20 personas heridas; una de ellas está en UCI

Once nuevos heridos se registraron durante la segunda tarde de toros en el municipio de Sabanalarga, en el Atlántico, elevando a 20 el número de lesionados en lo que va de la festividad que arrancó el primero de octubre y que se extiende hasta el lunes 6.

De acuerdo con el reporte de la Defensa Civil, siete de los afectados recibieron atención médica inmediata en el lugar, mientras que cuatro debieron ser trasladados al centro asistencial UNA del municipio debido a la gravedad de sus lesiones.

De acuerdo con Jesús Manuel Estrada Muñoz, coordinador operativo de la Defensa Civil de Sabanalarga, de los 20 heridos, hay uno que se encuentra en una unidad de cuidados intensivos al ser herido en la cabeza por un toro.

"El miércoles salió herido, al ser corneado por un toro. Este hombre permanece en una unidad de cuidados intensivos por la gravedad de la herida que sufrió en la cabeza. Entre el miércoles y el jueves ya son 20 heridos en el desarrollo de las fiestas taurinas del municipio”, detalló Estrada.



Para autoridades no deja de ser preocupante el hecho de que a pesar de que existen vallas y restricciones para evitar el ingreso de personas no capacitadas al ruedo, persiste la imprudencia de los asistentes, que, en algunos casos, bajo los efectos del alcohol, terminan siendo atacados por los todos.

Entre los heridos no solo hay personas cornadas, sino otros que han recibido golpes de caballos e incluso por piedras que son lanzadas desde las gradas. Con motivo de la realización de las corralejas, en Sabanalarga, autoridades instalaron un Puesto de Mando Unificado en el que hay presencia de la Policía, la Secretaría de Salud, organismos de socorro y la Personería.