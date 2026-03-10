¿Está en peligro Luis Suárez para el Mundial con Colombia? Experto analiza noticia de Portugal

Una noticia del diario deportivo portugués A Bola encendió las alarmas sobre el delantero colombiano Luis Javier Suárez, al advertir que su condición física genera preocupación por el alto desgaste que ha tenido durante la temporada. Esto generó interrogantes sobre si el atacante podría verse afectado de cara al próximo Mundial con la Selección Colombia. Sin embargo, un experto en preparación física explicó en Blog Deportivo que, aunque la carga de partidos es alta, el panorama no necesariamente es alarmante.

Según el informe citado en medios portugueses, el atacante ha tenido un papel fundamental en su equipo y prácticamente no ha tenido descanso durante la campaña. El temor radica en que, al no contar con un relevo de características similares, Suárez ha acumulado muchos minutos en el campo, lo que podría traducirse en un desgaste progresivo a medida que avance la temporada.

El preparador físico mundialista Carlos Velasco, quien ha trabajado en procesos de selección con el técnico Reinaldo Rueda, analizó en los micrófonos de Blu Radio la situación y explicó que los números del colombiano reflejan una carga competitiva considerable. Suárez ha disputado 24 partidos como titular en la liga portuguesa, con 23 goles y cinco asistencias, además de ocho encuentros en la Champions League y varios compromisos con la Selección Colombia. En total, el delantero ya acumula cerca de 38 partidos en la temporada, cifra que podría acercarse a 60 juegos antes de finalizar el año futbolístico.

Aun así, Velasco aclaró que esa acumulación de partidos no implica necesariamente un riesgo inmediato de lesión. Por el contrario, señaló que competir con regularidad también puede mantener al jugador en un buen nivel físico. Lo clave, explicó, será manejar correctamente los periodos de recuperación y la regulación de cargas, especialmente en las concentraciones con la selección nacional.



Luis Javier Suárez celebrando gol con el Sporting Lisboa Foto: AFP

En ese sentido, el especialista subrayó que el trabajo coordinado entre los cuerpos médicos de clubes y selecciones es fundamental. Con un seguimiento adecuado de datos físicos y fisiológicos, y administrando correctamente los minutos de juego en las fechas Fifa, el delantero podría llegar en condiciones óptimas a la cita mundialista.

Así las cosas, y teniendo en cuenta la explicación del profesional, no hay una preocupación o alerta real en este momento por el físico del delantero colombiano, quien se consolidó como el centrodelantero de la tricolor tras su póker en la Eliminatoria contra Venezuela.