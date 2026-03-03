Luis Javier Suárez no se cansa de hacer goles con Sporting a 100 días del Mundial

El colombiano Luis Javier Suárez sigue fino con el gol y apareciendo en momentos claves, sin importar el rival, para aportar en el camino de obtener títulos con el Sporting de Lisboa. Esta nueva anotación llega a 100 días del inicio del Mundial de la Fifa, competencia a la que el samario espera asistir si lo convoca Néstor Lorenzo en la lista final.

En el minuto 62, un penalti transformado por Suárez puso en ventaja al Sporting ante el Oporto (1-0), en la ida de las semifinales de la Copa de Portugal que se resolverá el próximo 22 de abril en el estadio Do Dragao, en la vuelta.

Video: gol de Luis Suárez

🤳 O golo de Luis Suárez no triunfo dos Leões no 𝓒𝓵𝓪́𝓼𝓼𝓲𝓬𝓸 ☄️ #SCPFCP pic.twitter.com/MR6eEyjoH0 — Sporting CP (@SportingCP) March 4, 2026

El duelo entre los dos últimos campeones de la competición, el Oporto en el 2024 y el Sporting el pasado curso, estuvo marcado por el equilibrio, con escasas ocasiones de gol.



Sin embargo, los postes evitaron que la pelota alcanzara la red. El conjunto verdiblanco tuvo dos, en las botas del español Ivan Fresneda, una en cada parte, pero Alan Varela también pudo marcar al inicio de la segunda mitad.

Luis Javier Suárez, delantero del Sporting de Lisboa X: @SportingCP

El equilibrio se rompió en el 62, cuando una falta del marfileño Seko Fofana Fas sobre el danés Morten Hjulmand dentro del área supuso el penalti que transformó Luis Suárez y que dio el triunfo al Sporting en la ida, jugada en el estadio Jose Alvalade.

El ganador de este duelo se medirá al que venza de la otra semifinal que disputan el Torreense, de Segunda y el Fafe, de tercera, que acabó con empate a un tanto en el choque jugado en febrero.

Publicidad

Los partidos de vuelta se jugarán en Oporto y el campo del Torreense, el Manuel Marqués próximo 22 de abril.