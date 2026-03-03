En vivo
Luis Javier Suárez no se cansa de hacer goles con Sporting a 100 días del Mundial

Luis Javier Suárez no se cansa de hacer goles con Sporting a 100 días del Mundial

El samario volvió a ser determinante para su equipo en Portugal y, de paso, le sigue enviando mensajes al seleccionador Néstor Lorenzo de cara a la Copa del Mundo de la Fifa.

