Árboles caídos, fuertes vientos y vías inundadas dejó intenso aguacero en Medellín

Fuertes precipitaciones durante la tarde de este martes 3 marzo volvieron a generar preocupación para habitantes y caos en la movilidad en varios puntos del sur de Medellín.

El incremento en los niveles de quebradas y las inundaciones parciales de algunas vías principales fueron registradas por varios conductores, especialmente en zonas como las avenidas El Poblado, Las Vegas y Guayabal.

Según el reporte entregado por parte del DAGRD, el temporal dejó como consecuencia el colapso de cinco árboles, uno afectando una vivienda y otro a un techo y posteriormente varios vehículos.

De igual manera, en el corregimiento de San Antonio de Prado el agua inundó dos viviendas, así como la tormenta eléctrica generó dificultades por algunos minutos para el funcionamiento de las luminarias del puente de la 4 Sur.



Carlos Quintero, director de Dagrd, destacó que se encuentran atendiendo a los afectados y un constante monitoreo de situaciones que pueden generar riesgo.

"Estamos en temporada de lluvias. Por lo tanto, este tipo de precipitaciones se pueden seguir presentando. Hay que estar atentos y alertas a cualquier anomalía y reportar inmediatamente al 123", dijo.

A lo largo del evento meteorológico, que se extendió por cerca de dos horas, tramos de quebradas como La Presidenta, La Jabalcona, La Volcana y Altavista aumentaron sus niveles de riesgo Naranja y Rojo. La misma situación se registró para el río Medellín en zonas como el puente de la calle 33 y las estaciones Poblado y Tricentenario del metro.

Publicidad

De acuerdo al Sistema de Alertas Tempranas se registraron 79 descargas eléctricas en todo el Valle de Aburrá, de las cuales 54 ocurrieron en el distrito de Medellín.