Así es LUCAS, el temido dron kamikaze que el Ejército de Estados Unidos usa contra Irán

Así es LUCAS, el temido dron kamikaze que el Ejército de Estados Unidos usa contra Irán

Estos drones están equipados con antenas Starlink que les permiten contar con comunicación por satélite durante su operación y controlar múltiples drones simultáneamente.

Low-Cost Uncrewed Combat Attack System
LUCAS, un dron kamikaze que el Ejército estadounidense reconoce que está inspirado en el temido Shahed-136 iraní
X: @THEEURASIATIMES
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de mar, 2026

