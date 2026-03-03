En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Guerra en Irán
Amenaza en Hidroituango
JEP
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Media Luna Roja eleva a 787 la cifra de muertos en Irán por los ataques de EEUU e Israel

Media Luna Roja eleva a 787 la cifra de muertos en Irán por los ataques de EEUU e Israel

Según informes de campo, la cifra de 555 anunciada este lunes por el organismo registró un ascenso de 232 víctimas nuevas, en las últimas horas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad