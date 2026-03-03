ETB obtuvo 56.000 millones en utilidades en 2025

Las utilidades operativas de ETB pasaron de 34 millones en 2024 a 56.000 millones en 2025, de acuerdo con un comunicado de la compañía.

Sin embargo, al final del ejercicio la empresa perdió más de 117.000 millones, aunque asegura que se debe a la reversión de un reconocimiento contable que no refleja la operación de la firma.

ETB (Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá), es la compañía de telecomunicaciones más antigua de Colombia. Foto: Alcaldía de Bogotá

ETB además anunció la inversión de más de 70 millones de dólares para ampliar la red de fibra óptica de Bogotá en los próximos tres años y espera ampliar sus operaciones en tecnología para la educación, la salud y el gobierno.

“Este alcance ha sido posible gracias al compromiso del equipo de ETB, que ha venido impulsando nuevas formas de operar para alcanzar mayores niveles de eficiencia, junto con la adopción de herramientas de inteligencia artificial orientada a la optimización de procesos. Aunque el camino aún es largo, vamos por la senda correcta. El talento con el que contamos es nuestro mayor activo”, afirmó Diego Molano Vega, presidente de ETB.