Pondrían ‘tatequieto’ a carros que entren al país: petición cerraría las puertas a contaminantes

La calidad del aire en ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla, entre otras, vuelve a estar en el debate público. Más de mil ciudadanos firmaron una petición para exigir al Gobierno nacional la adopción de un estándar de eficiencia energética vehicular que permita regular la tecnología de los carros que ingresan a Colombia, así como fijar un límite a vehículos altamente contaminantes.

El llamado tiene un impacto significativo. Según las cifras expuestas durante la jornada ciudadana "Respira Verdad", el 99,3 % de la población colombiana respira aire contaminado. Solo en Bogotá, los costos asociados a la mala calidad del aire superan los 4 billones de pesos al año, entre gastos en salud, pérdida de productividad y muertes prematuras.



Petición pone freno al ingreso de tecnologías obsoletas

Carro Foto: Unsplash

La propuesta busca que el país adopte un estándar similar al que ya aplican naciones como Chile, México y Brasil. Mientras esos países han modernizado su parque automotor, en Colombia aún se permite el ingreso de tecnologías que desaparecieron hace dos décadas en otros mercados.

La solicitud ciudadana plantea que regular la eficiencia energética de los vehículos tendría efectos directos en tres frentes:



Reducción de emisiones contaminantes.

Protección de la salud pública.

Modernización tecnológica del sector automotor.

Las firmas fueron entregadas públicamente a tomadores de decisión durante una intervención urbana en tres vías principales de Bogotá, donde se proyectaron mensajes sobre la calidad del aire y sus impactos.



“La preocupación por la calidad del aire no es solo técnica, es ciudadana. Las más de mil firmas que entregamos reflejan el respaldo social a medidas que permitan reducir la contaminación y proteger la salud de las personas”, señaló Alejandra Ucrós, directora de programas de Movilizatorio.



Contaminación del aire y salud pública: ¿qué está pasando?

Expertos en salud pública han explicado que la contaminación atmosférica es uno de los mayores riesgos sanitarios a nivel global. La evidencia indica que avanzar hacia sistemas de transporte menos contaminantes es una de las medidas más efectivas para disminuir enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

“La contaminación del aire representa uno de los mayores riesgos para la salud pública en el mundo. La evidencia muestra que avanzar hacia sistemas de transporte menos contaminantes es una de las medidas más efectivas para reducir enfermedades y muertes asociadas a la mala calidad del aire”, señaló Carol Bernal, presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública.

Además del impacto ambiental y sanitario, también se puso sobre la mesa el factor económico. Los datos expuestos indican que recorrer largas distancias en un vehículo a gasolina puede costar hasta el doble que hacerlo en uno eléctrico, debido al consumo y mantenimiento. Tecnologías más eficientes permitirían reducir de forma significativa el gasto por kilómetro.