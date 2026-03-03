“Parece no importarles la senda de insostenibilidad de la deuda”: Petro a Procuraduría

Luego de que la Procuraduría solicitara a la Corte Constitucional declarar inexequible el decreto que estableció la primera emergencia económica de su gobierno, el presidente Gustavo Petro respondió con duras críticas y defendió la necesidad de la medida para evitar una crisis fiscal.

“La visión de la Procuraduría es miope respecto a la situación económica. No analiza que la emergencia económica inicial es para restablecer el camino de la sostenibilidad de la deuda y reducir la vulnerabilidad a la crisis climática”, afirmó.

El aumento del salario mínimo en 2025 se dará por decreto presidencial. Foto: Presidencia - Blu Radio.

A través de su cuenta de X dijo también que Colombia enfrenta una senda de posible insostenibilidad de la deuda pública. Explicó que esta situación se presenta cuando hay déficit primario y el crecimiento económico es menor que la tasa de interés real. Según los datos que presentó, el país registra un crecimiento real del 2,6 %, una tasa real de interés del 5 % y un déficit primario de 65,7 billones de pesos.

Para Petro, el camino correcto es disminuir progresivamente el déficit fiscal primario, “lo que permitiría bajar la tasa real de interés y fortalecer el crecimiento económico”. En ese sentido, aseguró que su gobierno ha intentado reducir el déficit, pero ha encontrado bloqueos institucionales. “Ni el Congreso ni la Corte Constitucional han permitido hacer disminuir el déficit primario con más impuestos a los más ricos, ni el Banco de la República ha querido disminuir la tasa real de interés y, al contrario, la aumenta”, concluyó.



Foto: MinTrabajo - Blu Radio

Y continuó su mensaje cuestionando duramente a la Procuraduría: “Procuraduría, mayoría de la junta del Banco de la República, algunos magistrados y la mayoría de congresistas (…) parece no importarles la senda de insostenibilidad de la deuda por la que va el país”.

Al término de su mensaje, el mandatario volvió a pedirle a la Corte Constitucional levantar la suspensión del decreto de emergencia económica y permitir su aplicación.