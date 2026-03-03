En vivo
Inician diálogos entre Essa y trabajadores en busca de acuerdo para levantar huelga

Inician diálogos entre Essa y trabajadores en busca de acuerdo para levantar huelga

La mesa de conversaciones entre los trabajadores en huelga y directivos de la Electrificadora de Santander se realizará en el Ministerio de Trabajo.

