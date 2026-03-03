Inician diálogos entre Essa y trabajadores en busca de acuerdo para levantar huelga

Este martes, en hora de la tarde, comenzarán en Bogotá los diálogos entre la Electrificadora de Santander (ESSA) y los representantes del sindicato de trabajadores Sintraelecol, en un intento por lograr acuerdos que permitan levantar la huelga que inició el pasado 20 de febrero de 2026.

La reunión fue convocada por el Ministerio de Trabajo y marca el primer acercamiento formal entre las partes desde el inicio del cese de actividades.

El gerente de la Electrificadora, Guillermo León Valencia, confirmó en entrevista con Blu Radio el inicio de las conversaciones y reiteró la disposición de la empresa para llegar a consensos.

“Estamos dispuestos al diálogo, queremos tener las aproximaciones y llegar a los acuerdos. Necesitamos acercar las pretensiones de ambos lados para que esto se haga realidad”, afirmó el directivo, quien expresó su expectativa de que en la reunión se definan las primeras agendas y canales de acercamiento.

Sin embargo, hizo un llamado al sindicato para moderar el pliego de peticiones. “Hay una realidad de empresa, de negocio y de entorno que nos obliga a pensar no solo en el presente, sino en la sostenibilidad de largo plazo de la compañía”, señaló.



Valencia explicó que la empresa ha invertido en la última década cerca de 2,2 billones de pesos para mantener la calidad del servicio en el departamento y que tiene proyectadas inversiones por alrededor de 2,7 billones de pesos en los próximos nueve años.

Según indicó, estos recursos buscan fortalecer la infraestructura eléctrica, modernizar redes antiguas e incorporar tecnología que permita mejorar los tiempos de restablecimiento del servicio.

La Electrificadora presta el servicio en 102 municipios de Santander y, de acuerdo con el gerente, aún existen cerca de 11.000 familias sin acceso a energía, especialmente en zonas rurales. La meta, dijo, es alcanzar una cobertura del 100 %, incluso mediante soluciones alternativas donde no sea posible ampliar redes tradicionales.

Publicidad

Frente a la preocupación ciudadana por posibles interrupciones del servicio, el gerente fue enfático en señalar que no habrá apagones.

“La energía eléctrica es un servicio público esencial, definido por las leyes 142 y 143 de 1994. Nuestra responsabilidad es garantizar la continuidad y calidad del servicio”, sostuvo.

Explicó que, pese a la huelga, la empresa mantiene personal para atender emergencias, realizar mantenimientos preventivos y correctivos, y desarrollar actividades programadas necesarias para evitar fallas mayores en el sistema.

Publicidad

“Todo el sistema debe mantenerse íntegro. No es adecuado pensar que solo lo correctivo es esencial; también lo preventivo es clave para evitar eventos más graves”, puntualizó.

El directivo manifestó su deseo de que las conversaciones avancen con rapidez y permitan superar el conflicto laboral en el menor tiempo posible, en beneficio de los trabajadores, la empresa y los usuarios del servicio en Santander.