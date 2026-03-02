Electrificadora de Santander activa medidas para garantizar servicio en medio de huelga

La Electrificadora de Santander (ESSA) informó que activó medidas operativas y legales para garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica en los 102 municipios donde opera, en medio del cese de actividades de la organización sindical Sintraelecol.

A través de un comunicado, la empresa señaló que prioriza la operación en infraestructura crítica y mantiene habilitados sus canales oficiales de atención, aunque con restricciones en la modalidad presencial, con el fin de mitigar impactos en clientes y usuarios.

La ESSA precisó que el pasado 20 de febrero el Ministerio del Trabajo inició una diligencia administrativa para determinar las actividades esenciales y el personal mínimo requerido para asegurar la prestación del servicio durante la huelga.

En ese contexto, la empresa expuso ante la autoridad la necesidad de contar con la totalidad de su planta de personal para garantizar la operación integral. Sin embargo, recordó que es el Ministerio el que define las condiciones bajo las cuales deben mantenerse los procesos esenciales y el número de trabajadores requeridos.



José Gregorio Ramírez, subgerente de Mantenimiento de ESSA, afirmó que la compañía continúa enfocada en asegurar la prestación del servicio. “Desde la Electrificadora de Santander queremos informar a la ciudadanía que continuamos con nuestro compromiso de prestar un servicio público esencial a todos los usuarios de manera continua, legal, confiable y segura. Mantenemos nuestros canales de atención con algunas restricciones en la parte presencial por las disposiciones del Ministerio del Trabajo con ocasión del cese de actividades”, explicó.

El directivo agregó que la empresa manifestó tanto al Ministerio como al sindicato la necesidad de contar con la integralidad de los trabajadores para garantizar el servicio, aunque reiteró que la decisión final corresponde a la autoridad laboral.

La compañía invitó a los usuarios a realizar sus trámites únicamente a través de los canales oficiales y recordó que no se requieren intermediarios para gestionar solicitudes.

Los canales disponibles son: emergencias, riesgos eléctricos o afectaciones del servicio: línea 115, línea gratuita de atención al cliente: 01 8000 97 19 03, asistente virtual Luisa (WhatsApp): 318 833 91 21 y portal web www.essa.com.co

