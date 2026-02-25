En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Discurso de Donald Trump
Diana Ospina
José Félix Lafaurie

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Incrementos desproporcionados afectarían a la ESSA: gobernador de Santander por huelga

Incrementos desproporcionados afectarían a la ESSA: gobernador de Santander por huelga

La huelga de trabajadores de la Electrificadora de Santander inició el pasado 20 de febrero.

Publicidad

Publicidad

Publicidad