Escándalo UNGRD: Ferretería que vendió los carrotanques no volverá a contratar con el Estado

La ferretería que terminó vendiéndole los famosos carrotanques de La Guajira a la Unidad de Gestión del Riesgo tendrá que pagar casi 1.300 millones de pesos en multas y no podrá contratar con el Estado.

Estamos hablando de Impoamericana Roger S.A.S., una compañía que nació como ferretería y terminó vendiendo 40 carrotanques a la Unidad de Gestión del Riesgo, en un contrato que terminó convertido en el mayor escándalo de corrupción del Gobierno. Al punto que hoy están prófugos de la justicia exdirectivos del Gobierno Petro como Carlos Ramón González y César Manrique.

Carrotanques Guajira. Foto: Blu radio.

Esa compañía tendrá que pagar a la Superintendencia de Sociedades 1.298 millones de pesos y, además, queda inhabilitada de por vida para contratar con el Estado. La compañía tampoco podrá recibir subsidios públicos durante los próximos 10 años y sus administradores serán inmediatamente removidos.

La multa es apenas una fracción de los 46.800 millones de pesos que le pagaron por los 40 carrotanques y puede ser apelada por la firma.



“La entidad reitera su compromiso con el fortalecimiento del tejido empresarial y, de manera especial, con la promoción de la ética corporativa y la lucha contra la corrupción, como pilares para consolidar una cultura de legalidad e integridad en el ámbito empresarial", dijo el superintendente Billy Escobar.