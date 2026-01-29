En vivo
Judicial  / Fue acusado ante la Corte Carlos Ramón González por presunta vinculación en corrupción de la UNGRD

Fue acusado ante la Corte Carlos Ramón González por presunta vinculación en corrupción de la UNGRD

La Fiscalía acusó formalmente al exfuncionario del Gobierno del presidente Gustavo Petro. González, quien está prófugo de la justicia va a juicio por la presunta comisión de tres delitos.

