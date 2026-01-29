Fue acusado ante la Corte Carlos Ramón González por presunta vinculación en corrupción de la UNGRD

En una audiencia que se prolongó por más de 6 horas, la Fiscalía General de la Nación sustentó sustento la acusación contra el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, esto por su presunta vinculación al escándalo de la UNGRD.

El exfuncionario del Gobierno Petro es señalado por la Fiscalía de ser el determinador del pago de coimas a los expresidentes de Senado y Cámara Iván Name y Andrés Calle quienes en la actualidad están recluidos en la Cárcel la Picota de Bogotá mientras avanza el proceso en su contra.

Pero no solo Name y Calle están privados de la libertad por este escándalo de corrupción, la exalta consejera para las regiones Sandra Ortiz y los exministros de Hacienda e Interior Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco están en sitos de reclusiones especiales.

Durante la audiencia de acusación hubo un momento incómodo entre Carlos Ramon González y la magistrada Blanca Barreto quien está a cargo del caso. Esto, luego de que la togada le preguntara al exfuncionario sobre si había sido clara la acusación en su contra por parte de la Fiscalía y el exdirector del Dapre respondió que estaba basada en mentiras.



“Obviamente para mí no es clara. Hay una serie de absurdos en esa acusación, hay una serie de mentiras en esa acusación y yo no la puedo aceptar porque para mí no es válida. Entonces, a mí sí me parece que yo no puedo aceptar”, dijo González.

Ante esto, la molestia de la magistrada Barreto quedó en evidencia al decirme a Carlos Ramon González que no era el momento para hacer reclamaciones.

Al exdirector del Dapre se le atribuyen tres delitos y la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia notificará a todas las partes involucradas en el proceso, sobre cuándo será la primera audiencia preparatoria de juicio.