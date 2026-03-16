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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Racha de accidentes en moto deja tres muertos durante el fin de semana en Santander

Racha de accidentes en moto deja tres muertos durante el fin de semana en Santander

Las autoridades de tránsito adelantan investigaciones para establecer las causas de cada uno de los siniestros y reiteraron el llamado a los conductores para respetar las normas viales.

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