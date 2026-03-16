Racha de accidentes en moto deja tres muertos durante el fin de semana en Santander

Una racha de accidentes de tránsito se registró durante el fin de semana en varias vías y municipios de Santander, dejando como saldo preliminar al menos dos personas fallecidas y varios heridos en diferentes hechos que involucran principalmente motociclistas.

Uno de los casos más graves ocurrió en la vía que comunica a San Gil con Socorro, a la altura del sector conocido como La Antena, en Peña Amarilla. Allí, dos motocicletas colisionaron en una curva durante la tarde del domingo 15 de marzo.

En el fuerte impacto resultó gravemente herido el joven Yorman Stiven García Estevez, de 18 años y oriundo del municipio de Confines, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Manuel Beltrán de El Socorro. Sin embargo, falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones. En el mismo hecho otro motociclista resultó herido y permanece bajo atención médica.

Otro accidente fatal se registró en zona rural de Puerto Wilches, en la vereda La 37, donde un motociclista identificado como José Galván murió luego de chocar contra un búfalo que se encontraba sobre la carretera. Habitantes del sector lo trasladaron al Hospital Edmundo Arias, pero falleció poco después por la gravedad de los traumas.



Los siniestros viales también dejaron varios lesionados en distintos puntos del departamento. En la vía Barichara–San Gil, a la altura de la vereda Guayabal, sector Los Trillizos, un motociclista chocó contra un bus en la noche del sábado. El conductor sufrió múltiples laceraciones y fue trasladado por el Cuerpo de Bomberos de Barichara al Hospital Regional de San Gil.

En Barrancabermeja, dos jóvenes resultaron gravemente heridos tras estrellarse contra un árbol en el separador de la calle 52, frente a un local comercial del barrio Primero de Mayo. Testigos indicaron que el conductor habría perdido el control de la motocicleta y, según imágenes de cámaras de seguridad, presuntamente realizaba maniobras peligrosas conocidas como stunt o “canguro”.

En Los Santos, un vehículo que huyó del lugar —calificado por la comunidad como un “carro fantasma”— arrolló a varios peatones y a una motocicleta en la vía hacia el sector de La Laguna. Entre las víctimas se encuentra una mujer que caminaba junto a su hija y dos personas que se movilizaban en motocicleta. Las autoridades buscan al responsable.

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Otros accidentes también fueron reportados en el área metropolitana de Bucaramanga y en distintos municipios del departamento. En Floridablanca, un motociclista murió tras un choque en el sector del romboy de Makro, mientras que en El Playón dos motociclistas sufrieron heridas leves luego de colisionar frente al restaurante Cachaco.

A estos casos se suma otro fuerte accidente ocurrido en la conocida curva de los cajones, en la vía Nuevo Girón – Zapatoca, donde dos personas resultaron lesionadas.

