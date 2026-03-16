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Blu Radio  / Tecnología  / Ciencia  / Investigación liderada por Oxford descubre nuevo planeta que no encaja en ninguna categoría conocida

Investigación liderada por Oxford descubre nuevo planeta que no encaja en ninguna categoría conocida

El descubrimiento del nuevo planeta, que tiene 1,6 veces el tamaño de la Tierra, podría ampliar todo lo que se conoce hasta ahora.

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