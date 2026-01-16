2026 trae una alineación inusual de seis planetas que no se verá de nuevo hasta 2040

El calendario astronómico de 2026 se perfila como uno de los más fascinantes de la década. Los entusiastas de la observación estelar tienen ante sí un despliegue de eventos que incluyen dos eclipses solares, dos lunares, una serie de superlunas y, como broche de oro, una alineación de seis planetas que, por su configuración, no volverá a ocurrir hasta el año 2040.

El "Anillo de Fuego" sobre la Antártida

La actividad comenzará temprano en el año. El 17 de febrero de 2026, un eclipse solar anular captará la atención del mundo científico. Este fenómeno ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, pero debido a su distancia, no logra cubrir el disco solar por completo. El resultado es el espectacular efecto de "anillo de fuego", donde un borde dorado rodea la silueta lunar.

Este evento tendrá una duración máxima de 2 minutos y 20 segundos en su punto álgido. Aunque la visibilidad completa estará reservada para las gélidas latitudes de la Antártida y bases de investigación como Concordia y Mirny, las fases parciales podrán disfrutarse desde el sur de África y el extremo meridional de Sudamérica.

La "Luna de Sangre" de marzo

Poco después, el 3 de marzo, el cielo nos regalará un eclipse lunar total. Durante este proceso, la Luna adquiere un tono rojizo característico —conocido popularmente como Luna de Sangre— debido a la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre.



Este eclipse será visible en su totalidad desde la costa occidental de América del Norte, Oceanía y gran parte de Asia. La fase de totalidad se extenderá durante aproximadamente 58 minutos, ofreciendo una ventana amplia para la fotografía y la observación detallada.

Alineación de planetas Shutterstock

El gran eclipse total: La cita obligatoria en España

Sin duda, el evento más esperado es el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026. Se trata del primer eclipse total de sol que cruzará Europa continental en más de dos décadas. La trayectoria de la totalidad comenzará en el Ártico, pasará por el este de Groenlandia e Islandia —rozando su capital, Reikiavik— y descenderá hasta la Península Ibérica.

En España, el eclipse atravesará el tercio norte y el centro del país, finalizando en las Islas Baleares. Ciudades como La Coruña, Oviedo, Bilbao, Zaragoza y Valencia se encontrarán en la franja de oscuridad total. En su punto máximo, frente a Islandia, la oscuridad durará 2 minutos y 18 segundos, ofreciendo una oportunidad única para observar la corona solar.

La danza de los planetas y el cierre del año

Más allá de los eclipses, 2026 destaca por una alineación inusual de seis planetas. Este "desfile planetario" permitirá observar a Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno posicionados en una misma región del cielo. Es una configuración geométrica de enorme rareza que no se repetirá en las mismas condiciones hasta dentro de 14 años.

Finalmente, el año cerrará su ciclo de eclipses el 28 de agosto con un eclipse lunar parcial. En esta ocasión, la Tierra cubrirá el 96.2% de la superficie lunar, un fenómeno que será visible en casi toda América, Europa y África, cerrando un ciclo astronómico que quedará grabado en los registros de la ciencia moderna.

