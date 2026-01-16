En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
María Corina Machado - Trump
Peajes en Colombia
Temblor

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / Ciencia  / 2026 trae una alineación inusual de seis planetas que no se verá de nuevo hasta 2040

2026 trae una alineación inusual de seis planetas que no se verá de nuevo hasta 2040

La actividad comenzará temprano en el año. El 17 de febrero de 2026, un eclipse solar anular captará la atención del mundo científico.

Publicidad

Publicidad

Publicidad