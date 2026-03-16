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Blu Radio  / Mundo  / Trump dice que Estados Unidos podría llegar "muy pronto" a un acuerdo con Cuba

Trump dice que Estados Unidos podría llegar "muy pronto" a un acuerdo con Cuba

Las declaraciones se producen en un momento de máxima tensión después de que Estados Unidos estableciera un bloqueo petrolero sobre Cuba desde enero y cortara los suministros del petróleo venezolano.

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