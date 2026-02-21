En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Sellan oficinas administrativas de la Electrificadora de Santander tras 24 horas de paro

Sellan oficinas administrativas de la Electrificadora de Santander tras 24 horas de paro

El sindicato de trabajadores Sintraelecol solicitó la intervención del Ministerio del Trabajo, que ordenó el sellamiento de oficinas administrativas sin afectar la prestación del servicio de energía.

Ministerio de Trabajo sella oficinas en la Electrificadora de Santander
Imagen del sindicato. Ministerio de Trabajo sella oficinas en la Electrificadora de Santander
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 21 de feb, 2026

