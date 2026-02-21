En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / La inesperada coincidencia que rodea la muerte de Willie Colón y Mariano Cívico

La inesperada coincidencia que rodea la muerte de Willie Colón y Mariano Cívico

El salsero, Willie Colón, falleció a los 75 años de edad en un hospital de Nueva York, misma ciudad en la que nació, tras varios días hospitalizado por complicaciones médicas.

Willie Colón (1).jpg
Willie Colón nació el 28 de abril de 1950 en la ciudad de Nueva York, pero fue criado en Puerto Rico.
Foto: EFE.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad