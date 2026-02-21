La inesperada coincidencia que rodea la muerte de Willie Colón y Mariano Cívico

El 21 de febrero de 2026 quedará marcado en la historia de la música latina como la fecha en que el mundo perdió a uno de sus más grandes exponentes de la salsa, Willie Colón, conocido internacionalmente por su carrera como trombonista, compositor, arreglista y productor.

El salsero falleció a los 75 años de edad en un hospital de Nueva York, misma ciudad en la que nació, tras varios días hospitalizado por complicaciones médicas, en especial problemas respiratorios que terminaron agravándose. Su familia dio a conocer un comunicado emotivo en el que expresó que murió “en paz, rodeado de su amada familia”, agradeció las muestras de cariño y pidió respeto por el duelo.

Su legado artístico, más de cinco décadas de música, colaboraciones con figuras como Héctor Lavoe o Rubén Blades, y cientos de éxitos que marcaron la salsa internacional, provocó reacciones a nivel mundial entre colegas, admiradores y críticos.



Una coincidencia histórica, otra voz que se apagó el 21 de febrero

Curiosamente, el 21 de febrero de 2013 también falleció otro salsero importante, Mariano Cívico, un cantante y compositor de salsa nacido en Ponce, Puerto Rico, reconocido por su paso por la Orquesta Costa Brava y su carrera como solista.

Willie Colón y Mariano Cívico. Fotos: Facebook, EFE.

Mariano Cívico murió en Madrid (España) ese día a causa de un paro cardiorrespiratorio, según registros biográficos. En Colombia, donde tenía una base de seguidores y en especial en Cali, fue muy recordado por éxitos como “Tu precio”, “Esa mujer”, “Paisaje” y otros.



¿Willie Colón y Mariano Cívico se conocían?

Como tal no hay registros de una relación cercana, colaboraciones musicales directas o amistad entre Willie Colón y Mariano Cívico. Colón desarrolló su carrera principalmente en el centro de la música salsa internacional desde Nueva York con figuras como Héctor Lavoe o Rubén Blades, mientras que Cívico fue más conocido en circuitos de salsa tropical y regional, especialmente en Colombia y Puerto Rico.



Por tanto, la coincidencia de la fecha de morir ambos el 21 de febrero, con 13 años de diferencia, aproximadamente, es solo eso, una coincidencia cronológica que hoy enluta al mundo de la salsa y recuerda la partida de otro artista musical.