En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Posesión Abelardo De La Espriella
Cali
Gustavo Petro
FIFA

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Puerto Rico

Puerto Rico

Hallan avión estrellado al norte de Puerto Rico en 1952 y donde murieron 52 personas
Sociedad

Increíble hallazgo: encuentran avión que había desaparecido con 52 personas a bordo

Puerto-Rico.jpg
Turismo

Puerto Rico se dispara en turismo internacional: colombianos, entre los que más visitan la isla

Willie Colón (1).jpg
Entretenimiento

La inesperada coincidencia que rodea la muerte de Willie Colón y Mariano Cívico

El Gran Combo de Puerto Rico.jpg
Entretenimiento

El regreso del Gran Combo de Puerto Rico a Colombia: " Es un gran honor y un orgullo"

Gran Combo de Puerto Rico y Bad Bunny
Entretenimiento

El Gran Combo de Puerto Rico agradece a Bad Bunny por "NUEVAYoL": "Nos tomó de sorpresa"

Rafael Ithier.
Mundo

Fallece Rafael Ithier, fundador de la orquesta de salsa El Gran Combo de Puerto Rico

La casita de Bad Bunny.
Entretenimiento

La historia detrás de "La Casita" de Bad Bunny; conozca detalles del montaje

Espacio aéreo de Venezuela
Mundo

Desolado, así está el espacio aéreo de Venezuela por amenaza de Estados Unidos

Rauw Alejandro.jpg
Entretenimiento

Rauw Alejandro estrena video musical grabado solamente usando un celular

Aeropuerto-Puerto-Rico.png
Nación

Vuelo Bogotá–Barcelona aterriza de emergencia en Puerto Rico por pasajero intoxicado con droga

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad