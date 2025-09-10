Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Andrés D.C.
Atentado en Pradera, Valle
Colombia al Mundial
Polonia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Armada de EEUU destruyó otra embarcación que estaba transportando droga por el Pacífico

Armada de EEUU destruyó otra embarcación que estaba transportando droga por el Pacífico

En este caso, quienes iban traficando la droga contaron con mucha más suerte porque no fueron abatidos, sino que los detuvieron y también recuperaron la droga que llevaban a bordo.

Barco-Pacifico.jpg
Barco en el Pacífico
Foto: Captura de pantalla video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 10, 2025 07:39 a. m.

En las últimas horas, la Armada norteamericana destruyó otra embarcación en alta mar que estaba transportando droga. A propósito, Estados Unidos sigue amenazando a Venezuela con su flotilla naval, la que se acerca a costas de Venezuela.

En este caso, quienes iban traficando la droga contaron con mucha más suerte porque no fueron abatidos, sino que los detuvieron y también recuperaron la droga que llevaban a bordo.

En total, tres interdicciones, siete capturados y alrededor de unas seis toneladas de cocaína incautadas. Esto fue en el Pacífico, en el marco de la operación Víbora del Pacífico, en la que participa la Guardia Costera, que fue la que precisamente destruyó esta embarcación, una lancha pequeña de al parecer unos dos motores.

La Guardia compartió el video en sus redes sociales. Lo que se escucha son los disparos de ametralladora de la Guardia Costera y en la imagen se alcanza a ver la pequeña lancha siendo impactada hasta ser consumida por las llamas.

Esa operación Víbora del Pacífico nada más la semana pasada incautó más de 18 toneladas de cocaína y es una operación de una naturaleza muy distinta a lo que se ha visto en el Mar Caribe, donde la lógica es de militarización y de ataque sin previo aviso ni captura, como fue el caso de la lancha rápida que salió de territorio venezolano.

"Maduro tiene muchas decisiones que tomar", advierte Hegseth, secretario de Guerra de EEUU

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, tiene "muchas decisiones que tomar", durante una entrevista sobre las operaciones militares en el Caribe.

"Maduro tiene decisiones que tomar (...) estamos preparados para usar nuestro poder para destruir a los narcoterroristas que están enviando drogas a Estados Unidos", señaló Hegseth en una entrevista con la cadena Fox, que publicó un adelanto de la entrega que saldrá mañana.

Publicidad

El secretario de Guerra agregó que "desde hace mucho tiempo" Estados Unidos sabe que "Maduro está involucrado en el narcotráfico", al ser cuestionado sobre la vigente recompensa que una corte de Nueva York mantiene por la entrega del líder venezolano.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Océano Pacífico

Puerto Rico

Estados Unidos

Narcotráfico