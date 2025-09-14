Cinco aviones F-35 de EEUU llegan a Puerto Rico para fortalecer operativos contra narcotráfico

Diferentes medios de Estados Unidos registraron que cinco aviones F-35 de Estados Unidos aterrizaron en Puerto Rico para sumarse al operativo que está realizando el Gobierno de Donald Trump contra el narcotráfico y, especialmente, contra el Cartel de los Soles. Esto, en medio de la tensión entre Venezuela y EE. UU. por los operativos que se están realizando.

Vale recordar que el Gobierno Trump ha manifestado en diversas ocasiones que el cabecilla de esta organización criminal es Nicolás Maduro y hasta ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.



Llegada de aviones a Puerto Rico

De acuerdo con medios internacionales, los cinco F-35 aterrizaron en la antigua base militar de Roosevelt Roads, ubicada en el municipio de Ceiba en Puerto Rico.

El arribo de estas aeronaves al país centroamericano hace parte del plan de Estados unidos para disminuir la llegada de droga a su país que sale desde Suramérica, pero especialmente desde Venezuela. Con la capacidad tecnológica de estos aviones se busca identificar a las embarcaciones que puedan estar trasladando estupefacientes en el Caribe.

EEUU ya había ordenado desplegar 10 aviones F-35

Precisamente, Estados Unidos ya había ordenado en la primera semana de septiembre el despliegue de diez aviones de combate F-35 a una base aérea de Puerto Rico para llevar a cabo operaciones contra carteles de droga en el Caribe sur.

Ese anuncio se produjo días después de que fuerzas estadounidenses atacaran una embarcación que, según Trump, transportaba “cantidades masivas de droga” desde Venezuela. El bombardeo dejó once personas muertas y podría marcar el inicio de una campaña militar sostenida en América Latina.

El despliegue militar estadounidense en el Caribe incluye siete buques de guerra y un submarino de ataque nuclear que ya operan o se dirigen al área. Más de 4.500 marinos e infantes de marina estadounidenses participan en entrenamientos anfibios y operaciones aéreas en el sur de Puerto Rico. El incremento militar también busca presionar a Maduro, a quien el secretario de Defensa de Estados Unidos calificó como “un capo de un narcoestado”.

Maduro respondió acusando a Washington de “buscar un cambio de régimen mediante la amenaza militar”.

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela sigue aumentando, con posibles implicaciones para la estabilidad regional.