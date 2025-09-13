En vivo
Venezuela dice que "destructor" de EE.UU abordó ilegalmente una embarcación

Venezuela dice que "destructor" de EE.UU abordó ilegalmente una embarcación

El Gobierno de Venezuela aseguró este sábado que un "destructor" de Estados Unidos abordó de manera "ilegal" y ocupó durante ocho horas una embarcación venezolana.

Venezuela moviliza su Armada ante despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe
Venezuela moviliza su Armada ante despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 13, 2025 01:39 p. m.

El Gobierno de Venezuela aseguró este sábado que un "destructor" de Estados Unidos abordó de manera "ilegal" y ocupó durante ocho horas una embarcación venezolana con "nueve pescadores" a bordo, todo esto, añadió, con la intención de justificar "una escalada bélica" en el Caribe.

"El día de ayer una embarcación de pesca atunera venezolana (...) fue de manera hostil abordada por una unidad de la Marina de guerra de los Estados Unidos, una unidad militar (...), el destructor Jason Dunham, matrícula DDG-109, equipado con importantes armas, misiles, hombres, efectivos militares con armas de guerra", afirmó el canciller venezolano, Yván Gil, en un pronunciamiento transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Noticia en desarrollo.

