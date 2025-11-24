La historia detrás de "La Casita" de Bad Bunny; conozca detalles del montaje

Mucho se ha especulado de la escenografía del artista Bad Bunny en sus conciertos, específicamente, sobre una de las piezas más comentadas de la misma, la cual es, sin duda, "La Casita".

Esta estructura se ha convertido en una de las atracciones principales de sus presentaciones.



Especificaciones y diseño inspirador

"La Casita" no es solo un elemento decorativo, sino una pieza arquitectónica diseñada para evocar la cultura del Caribe. Originalmente, la estructura representa una réplica inspirada en una casa típica puertorriqueña.

El diseño conceptual fue desarrollado por Mayna Magruder, una profesional egresada de la Escuela de Diseño de Altos de Chavón, localizada en La Romana y la ejecución y construcción física de esta réplica estuvo a cargo de José Pérez Rodríguez.

En cuanto a los materiales utilizados para darle vida a esta instalación, "La Casita" fue fabricada con una combinación de espuma, metal y madera.



"La Casita" está inspirada en una casa de campo de un anciano en Humacao, Puerto Rico. Está amoblada en su interior con elementos que narran una historia, incluyendo una cocina original transofrmada en una barra, sofás, y obras de artistas de Puerto Rico como Lorenzo Omar y Alexis Díaz.

Además, en ella se reciben a los invitados especiales de Bad Bunny en cada país en el que se presenta.

En una entrevista, Madruger contó detalles sobre el reto que representaba la construcción de La Casita.

"Había un poco de miedo de hacer la construcción pensando en la gente que estaría interactuando en ella. Originalmente, la construimos pensando en los bailarines que estaban arriba, que sea segura, y que mantenga los elementos originales. Es un orgullo increíble, un honor increíble e inesperado. Tuve un equipo increíble, quedó brutal. Que orgullo", dijo Madruger.

