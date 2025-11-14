El Gran Combo de Puerto Rico celebrará 64 años de historia en Bogotá

Por primera vez, la reconocida orquesta El Gran Combo de Puerto Rico se presentará en el Movistar Arena de Bogotá. El concierto, programado para el 22 de mayo de 2026, marcará un hito en la trayectoria del grupo, que celebra 64 años de actividad ininterrumpida y una profunda influencia en la música caribeña.

El evento será un recorrido por más de seis décadas de producción musical que ha acompañado a múltiples generaciones en América Latina. El público podrá escuchar algunos de los temas más emblemáticos de la agrupación, entre ellos “Un verano en Nueva York”, “Ojos Chinos”, “Me liberé” y “Brujería”, piezas que han contribuido a consolidar el legado de la llamada Universidad de la Salsa.

Uno de los momentos más significativos será la presencia del fundador, director y pianista Rafael Ithier, quien a sus 98 años continúa liderando la orquesta. Su permanencia al frente del proyecto ha sido clave para preservar el estilo que distingue al Gran Combo desde su creación en 1962.

Las boletas están disponibles en preventa para clientes Movistar y, desde el jueves 13 de noviembre a las 9:00 a.m., podrán ser adquiridas por el público general a través de Tuboleta.



Un legado musical que trasciende generaciones

El Gran Combo ha mantenido una trayectoria marcada por la continuidad y la identidad artística. A lo largo de los años, ha resistido los cambios del mercado y las tendencias efímeras sin renunciar a su sonido característico. Su repertorio abarca expresiones musicales que definen al Caribe, como la bomba, la plena, la guaracha, el bolero, el merengue y la salsa, convirtiéndolos en referentes de la música antillana.

Desde su formación, la agrupación ha sido un símbolo cultural en Puerto Rico y un puente sonoro hacia el resto de América Latina. Su capacidad para adaptarse sin perder esencia se refleja en proyectos propios, como la creación de su sello discográfico y la producción de álbumes que reforzaron su influencia en la música popular bailable.

Hoy, con más de seis décadas de historia, El Gran Combo continúa recorriendo escenarios internacionales y manteniendo su vigencia como una de las orquestas más representativas del género. Su llegada al Movistar Arena en 2026 se perfila como un evento de relevancia para la música caribeña y para el público colombiano que ha seguido su obra a lo largo de los años.