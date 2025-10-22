Shakira defendió a Bad Bunny ante críticas por el Súper Bowl: "Ya era hora"

Bad Bunny seguirá haciendo historia como referente latino en la industria musical a nivel mundial. Elegido como el show principal de Súper Bowl 2026 y con su "Debí Tirar Más Fotos", como parte de los álbumes más escuchados en todo el planeta.

"Estoy muy emocionado por actuar en el Super Bowl y sé que la gente de todo el mundo que ama mi música también está feliz. Más que un logro mío es un logro de todos, demostrando que nuestra huella y nuestra aportación en este país nadie nunca la podrá sacar y borrar (...) Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender", dijo sobre la posibilidad en Saturday Night Live.

Pero el más crítico ha sido el presidente Donald Trump, que ve como "absurda" su elección y algunos estadounidenses han comenzando campaña para que sea un artista de ese país el que tome las riendas de lo que, según ellos, es uno de los eventos más importante del deporte a nivel mundial.

Nunca he escuchado hablar sobre él”. Y siguió: “No sé quién es”. “No sé por qué lo hacen”, dijo el presidente sobre su elección, catalogando de "ridícula" su elección.



Shakira aplaude y defiende a Bad Bunny

En una reciente charla con la famosa revista Variety, Shakira salió en defensa del artista puertorriqueño a quien no solo admira, sino que ve como referente de la industria en Latinoamérica y que "era hora" de tener un espacio ante el público de Estados Unidos.

" ¡Ya era hora! Y estoy muy orgulloso de que Bad Bunny, quien representa no solo la cultura latina, sino también la importancia y universalidad de la música en español a nivel mundial, se presente en el escenario más grande del mundo. Es el momento perfecto para una actuación como esta. ¡Tengo muchas ganas de verla!", expresó.

