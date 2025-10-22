¿Fechas de Bad Bunny en Colombia cambiarán? Ojo, esto pasará con la gira

A través de redes sociales, Ticketmaster en Perú anunció cambios en las fechas del concierto de Bad Bunny debido al show de medio tiempo que hará en Estados Unidos y las presentaciones que tenía preparadas para el 30 y 31 de enero pasaron al 16 y 17 del mismo. Pero informaron algo que en Colombia preocupó a los seguidores del ‘Conejo Malo’.

“Tras el anuncio de su participación en el show de medio tiempo del Súper Bowl, los conciertos en Colombia, Chile y Perú se deben reprogamar, es así que los shows en Lima cambian a los días 16 y 17 de enero en el estadio Nacional”, un anuncio que encendió alarmas en Colombia de una reprogramación de los conciertos en Medellín, pero en diálogo con Blu Radio, Páramo Presenta, organizadora del evento, aclaró la situación.

Bad Bunny // Foto: AFP

¿Cambian de fechas los conciertos de Bad Bunny en Medellín?

“No. Firmes las fechas en Medellín”, fueron las palabras desde Páramo Presenta, confirmando que el 23, 24 y 25 de enero se llevarán a cabo las fechas del puertorriqueño en el Atanasio Girardot, tal cual se había informado desde un inicio en el marco de su gira de ‘Debi Tirar Más Fotos’.

El cambio, por ahora, solamente se hará en Perú y fue una decisión 100 % del equipo del artista, más allá de los organizadores que, por ende, toman cambios a último momento con base a sus necesidades y las del artista.



¿Qué esperar de sus conciertos en Medellín?

Medellín se volvió capital del género urbano en Latinoamérica, allí, varios colombianos han llevado a la industria colombiana al radar mundial, incluso, algunos de ellos trabajando con el ‘Conejo Malo’ como han sido Karol G, J Balvin y Feid, quienes tienen canciones a su lado.



Ahora, en cuanto a sus conciertos, se esperan tres noches históricas en la capital antioqueña en donde el puertorriqueño saldrá con todo lo mejor de su repertorio en un reencuentro con público al que “lleva en el corazón”.

Concierto de Bad Bunny Foto: AFP

¿Se ilusiona Bogotá con los cambios de fecha de Perú?

Por ahora, una fecha en la capital colombiana solo ha sido un rumor de redes sociales y, parcialmente, solo se haría en Medellín. Pero desde organizadores como Diomar García y otras voces de la industria nunca ha descartado la posibilidad.